Защита VDS от атак (СРОЧНО)!

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Здравствуйте, нужно настроить нормальную защиту на VDS. Ибо сейчас происходят частые атаки. У нас подключён CloudFlare но это не помогает - хоть и атака идёт на домен (реальный IP атакующему не известен).

Идут нагрузки на:

Inode table usage

Memory usage

возможно ещё на что-то

Cloudflare
6 лет назад
IvanovV1980
Валентин 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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