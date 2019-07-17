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Защита VDS от атак (СРОЧНО)!
Здравствуйте, нужно настроить нормальную защиту на VDS. Ибо сейчас происходят частые атаки. У нас подключён CloudFlare но это не помогает - хоть и атака идёт на домен (реальный IP атакующему не известен).
Идут нагрузки на:
Inode table usage
Memory usage
возможно ещё на что-то
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