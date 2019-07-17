Настроить интеграцию unisender в platformalp (платформа лп)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Есть лендинг на платформе лп, необходимо настроить интеграцию, что бы письма приходили к людям и они могли подписаться на рассылку. От вас цена и сроки 

6 лет назад
fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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