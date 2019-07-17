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Настроить интеграцию unisender в platformalp (платформа лп)
Есть лендинг на платформе лп, необходимо настроить интеграцию, что бы письма приходили к людям и они могли подписаться на рассылку. От вас цена и сроки
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