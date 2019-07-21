Настроить Droplet на DigitalOcean

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  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки165 просмотров

Нужно настроить дроплет на DigitalOcean

под большое количество записей (порядка 15-20 миллионов)

и большое количество картинок 10-15 миллионов

6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$65
1 день
Все сделал быстро
Очень хороший заказчик, всегда на связи, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование