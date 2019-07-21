Установка CNTK CPU на centOS 7 или Ubuntu . Подбор и запуск примера скрипта на Python для кластеризации входного текстового массива из 16 колонок. Результатом будет лог настройки и работающий пример. ...
Настроить Droplet на DigitalOcean
Нужно настроить дроплет на DigitalOcean
под большое количество записей (порядка 15-20 миллионов)
и большое количество картинок 10-15 миллионов
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