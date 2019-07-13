Ищу специалиста, который сможет помочь донастроить unix север. На хостинг VDS 4 сайта с вордпресс, один содержит очень много изображений (плюс оптимизированные копии). Изначально администратор настроил и оптимизовал все ,но не было было админки. ...
Настроить дроплет и сайт на DigitalOcean
Нужно настроить Droplet и сайт на DigitalOcean
Просьба, пишите только те, кто имеет опыт работы с DigitalOcean
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