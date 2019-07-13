Настроить дроплет и сайт на DigitalOcean

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок259 просмотров

Нужно настроить Droplet и сайт на DigitalOcean

Просьба, пишите только те, кто имеет опыт работы с DigitalOcean

6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$40
1 день
Escrow
Все сделано очень-очень быстро и качественно
приятный адекватный закзачик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад