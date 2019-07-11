Есть роутер mikrotik hap ac lite Хочу пробросить порт, но что-то не получается (скан портов говорит что нет открытых) Нужна помощь
Ubuntu+php7.5+ispmanager+percona+нагрузка на сервер
Ищу специалиста, который сможет помочь донастроить unix север.
На хостинг VDS 4 сайта с вордпресс, один содержит очень много изображений (плюс оптимизированные копии). Изначально администратор настроил и оптимизовал все ,но не было было админки.
Купили еще один VDS, куда при создании была поставлена ISPmanager. Хостинг перенес сайты. Обнаружили, что бд грузит сервер на 100%. При разборке полет выяснилось, что на оригинальном сервере стояла percona, а на новом на хостинге встала mysql.
Добавли еще один сервер, куда уже поставили сами ubuntu+php7.5+ispmanager+percona + и так далее.
ЗАдача - проверить, праивльно ли все поставили и если есть какие-то проблема - исправить.
Пропал phpmyadmin из ispmanager, но на сервере он есть. Возможно, прописать путь в ispmgr.conf
Возможно, оптимизировать загрузку бд и сервера.
Оцените, пожалуйста, время и деньги на эту задачу?
Спасибо
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