Ubuntu+php7.5+ispmanager+percona+нагрузка на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки243 просмотра

Ищу специалиста, который сможет помочь донастроить unix север.

На хостинг  VDS 4 сайта с вордпресс, один содержит очень много изображений (плюс оптимизированные копии). Изначально администратор настроил и оптимизовал все ,но не было было админки. 

Купили еще один VDS, куда при создании была поставлена ISPmanager. Хостинг перенес сайты. Обнаружили, что бд грузит сервер на 100%. При разборке полет выяснилось, что на оригинальном сервере стояла percona, а на новом на хостинге встала mysql.

Добавли еще один сервер, куда уже поставили сами ubuntu+php7.5+ispmanager+percona + и так далее.

ЗАдача - проверить, праивльно ли все поставили и если есть какие-то проблема - исправить.

Пропал phpmyadmin из ispmanager, но на сервере он есть. Возможно, прописать путь в ispmgr.conf

Возможно, оптимизировать загрузку бд и сервера.

Оцените, пожалуйста, время и деньги на эту задачу?

Спасибо

MySQLUbuntuWordPressISPmanager
6 лет назад
Kirby
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$40
1 день
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vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование