Ubuntu+php7.5+ispmanager+percona+нагрузка на сервер

Ищу специалиста, который сможет помочь донастроить unix север.

На хостинг VDS 4 сайта с вордпресс, один содержит очень много изображений (плюс оптимизированные копии). Изначально администратор настроил и оптимизовал все ,но не было было админки.

Купили еще один VDS, куда при создании была поставлена ISPmanager. Хостинг перенес сайты. Обнаружили, что бд грузит сервер на 100%. При разборке полет выяснилось, что на оригинальном сервере стояла percona, а на новом на хостинге встала mysql.

Добавли еще один сервер, куда уже поставили сами ubuntu+php7.5+ispmanager+percona + и так далее.

ЗАдача - проверить, праивльно ли все поставили и если есть какие-то проблема - исправить.

Пропал phpmyadmin из ispmanager, но на сервере он есть. Возможно, прописать путь в ispmgr.conf

Возможно, оптимизировать загрузку бд и сервера.

Оцените, пожалуйста, время и деньги на эту задачу?

Спасибо