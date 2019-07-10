Настроить немецкий сервер

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки201 просмотр

Здравствуйте.

Был арендован выделенный сервер для сайтов - hetzner.de

Сайты туда уже перенесены, но нужно провести настройку сервера.

Возьметесь?

6 лет назад
guest_14816837206888
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$17
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, работаем уже не в первый раз. Рекомендую!
Хороший заказчик! Постоянно работаем. Настоящий профессионал, спасибо!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование