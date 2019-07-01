Настройка битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужно настроить Битрикс24 

1. У нас создано 7 направлений, нужно в этих направлениях настроить роботов и бизнес процессы 

2. Настроить отчёты по каждому направлению ( количество звонков, емайлов, задач, денег) 

3. Настроить сквозную аналитику Битрикс24 ( каналы: емайл рассылки, контекст, выставки) 

4. Настройка документооборота в Б24 

5. Инструкции для менеджеров по работе в Битрикс24 

Пишите срок реализации проекта.

6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров