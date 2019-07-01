Настроить почту на ubuntu

Есть сервер и несколько сайтов на нем. По словам клиента - почта с него раньше ходила. Есть акаунт на яндексе, через который можно настроить отправку почты.

Нужно посмотреть, какой почтовик стоит, настроить, чтобы сайты отправляли через функцию php mail()