Настроить почту на ubuntu

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Закрыт9 заявок209 просмотров

Есть сервер и несколько сайтов на нем. По словам клиента - почта с  него раньше ходила.  Есть акаунт на яндексе, через который можно настроить отправку почты.

Нужно посмотреть, какой почтовик стоит, настроить, чтобы сайты отправляли через функцию php mail()

PHPUbuntuНастройка почты
6 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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