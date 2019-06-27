Починить IP-телефонию в Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка153 просмотра

Связка Битрикс24 облако "компания" + номера Манго + АТС Grandstream.

3 типа рабочего времени (рабочее время менеджеров, рабочее время продавцов, нерабочее время)

Требуется:

1. Починить схему работы, она сломалась по непонятным причинам (настройки не менялись), работает нестабильно

2. Оптимизировать схему, исключив Манго, заменив номера на номера Битрикс24.

6 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров