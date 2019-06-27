Помощь в установке Laravel движка + помощь в настройке сайта
Починить IP-телефонию в Битрикс24
Связка Битрикс24 облако "компания" + номера Манго + АТС Grandstream.
3 типа рабочего времени (рабочее время менеджеров, рабочее время продавцов, нерабочее время)
Требуется:
1. Починить схему работы, она сломалась по непонятным причинам (настройки не менялись), работает нестабильно
2. Оптимизировать схему, исключив Манго, заменив номера на номера Битрикс24.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Подправить вызов команды Whois в Linux CentOS чтобы запрос делался к определенному dns-серверу. А также составить список таких бесплатных dns-серверов. Хотя бы 100-500 штук.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вся трудность заключается в том что он написан еще на PHP 4.4.9. Связь с программистом который его раньше администрировал безвозвратно утеряна. Нужен мамонт программирования чтобы развернуть его и подготовить к делегированию на домен. Можно на ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо развернуть эмулятор андроида на VPS, запустить на нем WhatsApp, добиться стабильной работы Требования к решению: 1. Эмулятор должен потреблять минимум ресурсов (память, процессор) 2. На одной VPS надо мочь ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно настроить чат-бот телеграм по инструкции, ссылку на иснтрукцию отправлю сообщением, т.к. здесь не вставляется. Сам DialogFlow настраивать не нужно, нужно что бы при старте работы чат-бот ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужно подключить для сайта ссл сертификатСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На vps digitalocean нужно настроить LAMP, phpmyadmin, а также скрипт для работы с пушами pushmaze Есть детальная инструкция в pdfСистемное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется установить confluence на сервере и перенести данные с другого сервера.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Предложить подходящее программное решение и удаленно его настроить для управления 4-мя centos 7 серверами c установленными на них TensorFlow 2. Нужна возможность управления и расспаралеливания процессов машинного обучения с отдельного главного ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет, имеется задача скачать и установить плагин нексус через тимвьювер на макбукСистемное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад