Настроить vps

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Завершен7 заявок205 просмотров

На vps digitalocean нужно настроить LAMP, phpmyadmin, а также скрипт для работы с пушами pushmaze

Есть детальная инструкция в pdf

6 лет назад
pk2002
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$35
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Сотрудничеством доволен. Буду обращаться и в дальнейшем.
Очень рад работать с Павлом! всегда на связи, мгновенная оплата

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
#1
Системное администрирование