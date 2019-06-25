Установить и настроить confluence

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки212 просмотров

Требуется установить confluence на сервере и перенести данные с другого сервера.

6 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров