Платформа с TensorFlow 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка519 просмотров

Предложить подходящее программное решение и удаленно его настроить для управления 4-мя centos 7 серверами

c установленными на них TensorFlow 2. 

Нужна возможность управления и расспаралеливания процессов машинного обучения с отдельного главного сервера.

Все 5 серверов в одной локальной сети и есть общее сетевое хранилище

CentOSМашинное обучение
6 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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