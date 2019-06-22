Всем привет, имеется задача скачать и установить плагин нексус через тимвьювер на макбук
Платформа с TensorFlow 2
Предложить подходящее программное решение и удаленно его настроить для управления 4-мя centos 7 серверами
c установленными на них TensorFlow 2.
Нужна возможность управления и расспаралеливания процессов машинного обучения с отдельного главного сервера.
Все 5 серверов в одной локальной сети и есть общее сетевое хранилище
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