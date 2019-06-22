Нужен человек понимающий в сетях, чтобы помочь настроить прокси удаленно.

Оборудование:

- Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2nD

- Маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020 шт. (из расчёта один мобильный прокси на один 4G модем)

- 4G модем Huawei E3372h. (из расчёта один мобильный прокси на один 4G модем)

- Компьютер на базе Windows 7

- Свитч на 24 порта

3proxy

изображение с подключением прикрепил, основная проблема с настройкой 3proxy и роутера микротик, как я понимаю что то в роутере надо настроить. Сейчас 3proxy возвращает 502 ошибку (в логах ошибка 12 - невозможно выбрать интерфейс bind()) вроде в брандмауре прописал порт хз, не хочет работать, в общем в диалоге все расскажу.