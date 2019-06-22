в образе FreeNAS-11.2-U4.1.iso надо отредактировать один файл . у меня не получается ( После редактирования образ становится не загрузочным (
Настроить прокси
Нужен человек понимающий в сетях, чтобы помочь настроить прокси удаленно.
Оборудование:
- Маршрутизатор Mikrotik RB951Ui-2nD
- Маршрутизатор TP-LINK TL-MR3020 шт. (из расчёта один мобильный прокси на один 4G модем)
- 4G модем Huawei E3372h. (из расчёта один мобильный прокси на один 4G модем)
- Компьютер на базе Windows 7
- Свитч на 24 порта
3proxy
изображение с подключением прикрепил, основная проблема с настройкой 3proxy и роутера микротик, как я понимаю что то в роутере надо настроить. Сейчас 3proxy возвращает 502 ошибку (в логах ошибка 12 - невозможно выбрать интерфейс bind()) вроде в брандмауре прописал порт хз, не хочет работать, в общем в диалоге все расскажу.
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