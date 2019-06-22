Установить Windows Server 2012 на VPS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки203 просмотра

Требуется установить Windows Server 2012R2() на VPS.

Если необходимо, на сервере может быть установлена любая ОС из:

https://yadi.sk/d/rRzxNl-krNmYJw

Оплата по факту или БС.

Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) на форумах.

6 лет назад
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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