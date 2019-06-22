Здравствуйте, истек срок ssl сертификата на сервере, нужно продлить.
Установить Windows Server 2012 на VPS
Требуется установить Windows Server 2012R2() на VPS.
Если необходимо, на сервере может быть установлена любая ОС из:
https://yadi.sk/d/rRzxNl-krNmYJw
Оплата по факту или БС.
Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) на форумах.
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