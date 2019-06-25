Нужно развернуть сайт на виртуальной машине

Вся трудность заключается в том что он написан еще на PHP 4.4.9. Связь с программистом который его раньше администрировал безвозвратно утеряна. Нужен мамонт программирования чтобы развернуть его и подготовить к делегированию на домен. Можно на VirtualBOX развернуть. Я прикладываю файл – инструкцию по развертыванию для того чтобы прохожие не отбирали много времени на ненужные вопросы.