Нужно развернуть сайт на виртуальной машине

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок211 просмотров

Вся трудность заключается в том что он написан еще на PHP 4.4.9. Связь с программистом который его раньше администрировал безвозвратно утеряна. Нужен мамонт программирования чтобы развернуть его и подготовить к делегированию на домен. Можно на VirtualBOX развернуть. Я прикладываю файл – инструкцию по развертыванию для того чтобы прохожие не отбирали много времени на ненужные вопросы. 

PHP
6 лет назад
denisastapoveyg
Денис Астапов 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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