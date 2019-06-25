Добрый день.

Нужно настроить чат-бот телеграм по инструкции, ссылку на иснтрукцию отправлю сообщением, т.к. здесь не вставляется.

Сам DialogFlow настраивать не нужно, нужно что бы при старте работы чат-бот запрашивал пароль и если пароль введен неправильно, то запрашивать его повторно.