Нужно настроить чат-бот телеграм по инструкции

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  2. Системное администрирование
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Добрый день.  

Нужно настроить чат-бот телеграм по инструкции, ссылку на иснтрукцию отправлю сообщением, т.к. здесь не вставляется. 

Сам DialogFlow настраивать не нужно, нужно что бы при старте работы чат-бот запрашивал пароль и если пароль введен неправильно, то запрашивать его повторно. 

6 лет назад
myasnikvanya
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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