Запустить Bitrix на VPS

Есть настроенный рабочий сервер. Стоит ISP и VMmanager.

Версия PHP 5.3.

На нем есть 2 сайта: один рабочий, второй на Bitrix, перенесенный с другого хостинга (и файлы и БД перенесены). Не работает из-за версии PHP (нужна не ниже 7.0).

Нужно заставить битрикс работать (может там не только дело в версии), при этом чтобы и текущий сайт оставался рабочим.