Запустить Bitrix на VPS

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

Есть настроенный рабочий сервер. Стоит ISP и VMmanager.

Версия PHP 5.3.

На нем есть 2 сайта: один рабочий,  второй на Bitrix, перенесенный с другого хостинга (и файлы и БД перенесены). Не работает из-за версии PHP (нужна не ниже 7.0).

Нужно заставить битрикс работать (может там не только дело в версии), при этом чтобы и текущий сайт оставался рабочим.

PHP
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

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