Добрый день у меня есть дедикейтед сервер с виндоус ос мне нужно создать смтп сервер что бы можно было бы его использовать в моих приложениях для отправки мейлов C# ...
Нужен программист по 1С - Битрикс
На сайте не работает выгрузка, нам нужен программист, который понимает Битрикс и 1С-ку
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