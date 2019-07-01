Нужен программист по 1С - Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки202 просмотра

На сайте не работает выгрузка, нам нужен программист, который понимает Битрикс и 1С-ку

6 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров