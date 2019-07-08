Настроить SMTP server на виндоус машине IIS

Добрый день

у меня есть дедикейтед сервер

с виндоус ос

мне нужно создать смтп сервер

что бы можно было бы его использовать

в моих приложениях для отправки мейлов

C# .NET приложения

гугл смтп у меня есть он мне не нужен я сам знаю как его настроить

мне нужен мой собственный смтп сервер или локалхост или на моем домене