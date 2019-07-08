Настроить SMTP server на виндоус машине IIS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки318 просмотров

Добрый день

у меня есть дедикейтед сервер

с виндоус ос

мне нужно создать смтп сервер

что бы можно было бы его использовать 

в моих приложениях для отправки мейлов

C# .NET приложения

гугл смтп у меня есть он мне не нужен я сам знаю как его настроить

мне нужен мой собственный смтп сервер или локалхост или на моем домене

SMTP
6 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
2 дня
Семен отлично справился с задачей. Ответил на все вопросы. Все было сделано оперативно и очень профессионально. Рекомендую!!!
приятный адекватный заказчик

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад