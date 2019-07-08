Решил развернуть свою апишку локально - сделал из ноута сервер. Развернул API, установил на тот же комп монгу и все заработало - ура! Я хочу подключится к монге с другого компа в той ...
Установить и настроить скачанный шаблон Joomla на хостинг.
Скачан один из шаблонов Joomla (поколение 3.1.). Была неудачная попытка (по инструкции) установить и настроить дистрибутив движка на оплаченный заранее хостинг с привязанным единственным доменом.
Задача: установить и настроить движок на сайт в соответствии с демоверсией шаблона. Предоставлю архив и необходимые для решения задачи допуски.
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