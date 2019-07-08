Установить и настроить скачанный шаблон Joomla на хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки192 просмотра

Скачан один из шаблонов Joomla (поколение 3.1.). Была неудачная попытка (по инструкции) установить и настроить дистрибутив движка на оплаченный заранее хостинг с привязанным единственным доменом.

Задача: установить и настроить движок на сайт в соответствии с демоверсией шаблона. Предоставлю архив и необходимые для решения задачи допуски.      

Joomla
6 лет назад
Vladimir_Gurmil
Владимир 
62 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

pryalex
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Благодарю Алексея за прекрасно выполненную работу! Благополучно преодолел все нюансы задачи и выдал 100%-ный результат в заданное время. Рекомендую исполнителя и с удовольствием еще воспользуюсь его услугами
Ответственный и серьезный заказчик. Быстро отвечает.

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pryalex
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад