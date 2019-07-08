pryalex

Алексей pryalex

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Системный администратор

Опыт работы в администрировании и технической поддержке хостинга больше 3 лет.

  • OS (Centos, Ubuntu, Debian)
  • Серверы с панелями управления (ISP manager, cPanel/WHM, Vesta, CentOS Web Panel ), а также, и серверы без панелей.
  • Технологии(Apache, nginx, php-fpm, node.js, docker, mysql, mariadb, ssh, ftp, postfix, exim, DNS)
  • Установка разных SSL сертификатов (платных, бесплатных)
  • Перенос сайтов
  • Настройка резервного копирования
  • Написание разных скриптов для автоматизации работы серверов
  • Добавление сайтов на серверы без панели.
  • Настройка сервера
Сделаю работу быстро и за доступную цену. Обращайтесь.
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Отзывы заказчиков

Vladimir_Gurmil
Владимир 
62 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
6 лет назад
Установить и настроить скачанный шаблон Joomla на хостинг.
Joomla
Благодарю Алексея за прекрасно выполненную работу! Благополучно преодолел все нюансы задачи и выдал 100%-ный результат в заданное время. Рекомендую исполнителя и с удовольствием еще воспользуюсь его услугами
Ответственный и серьезный заказчик. Быстро отвечает.
Ответный отзыв