Системный администратор
Опыт работы в администрировании и технической поддержке хостинга больше 3 лет.
- OS (Centos, Ubuntu, Debian)
- Серверы с панелями управления (ISP manager, cPanel/WHM, Vesta, CentOS Web Panel ), а также, и серверы без панелей.
- Технологии(Apache, nginx, php-fpm, node.js, docker, mysql, mariadb, ssh, ftp, postfix, exim, DNS)
- Установка разных SSL сертификатов (платных, бесплатных)
- Перенос сайтов
- Настройка резервного копирования
- Написание разных скриптов для автоматизации работы серверов
- Добавление сайтов на серверы без панели.
- Настройка сервера
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Благодарю Алексея за прекрасно выполненную работу! Благополучно преодолел все нюансы задачи и выдал 100%-ный результат в заданное время. Рекомендую исполнителя и с удовольствием еще воспользуюсь его услугами
Ответный отзыв
Ответственный и серьезный заказчик. Быстро отвечает.