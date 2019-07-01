Требуется разместить 3 приложения и ряд сервисов на Amazon Web Services. Приложения созданы на Node.js (Meteor). Из сервисов на данном этапе нужно развернуть только Learning Locker, у них есть официальный AMI. Настроить удобное обновление ...
Нужно настроить динамический коллтрекинг в "Zadarma"
Доброго времени суток! В задарме сейчас подключены 2 номера и динамический коллтрекинг. Код на сайт уже установлен - все работало корректно, подмена номера на сайте была. Потом настройки в задарме были изменены и коллтрекинг стал работать некорректно: при переходе с рекламы и звонке по номеру, который отображается на сайте - он почему-то не доступен, идут гудки, как будто-то занят. Нужно поправить настройи коллтрекинга и АТС и настроить, чтобы все корректно работало.
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