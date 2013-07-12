Rodnik77

Сергей Rodnik77

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужно написать 10 статей - рерайт по финансовой тематике
Хорошо сработались с Сергеем, чёткая постановка задачи, хорошее взаимодействие, никаких задержек с оплатой. Приятно работать, надеюсь, сотрудничество продолжится и в дальнейшем, спасибо!
Работа над статьями выполнена хорошо, несмотря на сложность тематики (банковская) и достаточно жесткие требования к качеству статей. Импонирует серьезный подход к делу исполнителя и высокое качество выполненной работы. Все понимает сразу, не задает лишних вопросов. Рекомендую!
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Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Статьи по тематике бизнес/финансы
Написание статей
Спасибо за возможность написать статьи на интересные темы. Сергей четко ставит задание, быстро проверяет тесты. Рекомендую.
Темы статей были довольно сложные (по финансовой тематике), но Инна достойно справилась с заданием. Хочу отдельно отметит ь полное отсутствие "воды" в текстах, все статьи содержательные с цифрами и примерами. Буду рад продолжить сотрудничество!
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Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Статьи для туристического портала
Написание статей
Спасибо Сергею за профессионализм в работе. Четкую постановку задачи, возможность выбора тем для статьи и быструю оплату.
В работе Инны чувствуется профессионализм: внимательное изучение ТЗ, пунктуальность, грамотные и содержательные тексты. Сотрудничеством доволен!
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tvl
58 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Статьи по теме: китайские самосвалы, тягачи
Впечатления от сотрудничества только положительные: испеппывающее ТЗ, моментальная оплата, возможность договориться о сроках. Мне искренне понравился заказчик! Буду рада продолжить сотрудничество.
Отлично выполненная работа! Все в срок и качественно, без замечаний. Рад буду продолжить сотрудничество с Татьяной.
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laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Серия статей на туристический портал
Оплату получила сразу в полном объеме. ТЗ четкое и понятное. Сергей всегда на связи. К моим ошибкам (а они у меня были), отнесся с пониманием, по-человечески.
В целом, работу Ирины оцениваю положительно. Все замечания были устранены в срок. Будем продолжать сотрудничество.
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