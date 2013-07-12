Доброго времени суток! В задарме сейчас подключены 2 номера и динамический коллтрекинг. Код на сайт уже установлен - все работало корректно, подмена номера на сайте была. Потом настройки в задарме были изменены и коллтрекинг стал ...
- $5Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!Нужно написать 10статей - рерайт от 2,5 до 5,5 тыс.знаков по финансовой тематике (описание банковских продуктов), согласно ТЗ. К статьям подобрать картинки (сделать скриншоты с сайта банка).Общий объем статей: 31 тыс.зн. без пробелов Бюджет ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $33
Здравствуйте!Нужно написать 10статей - рерайт от 2,5 до 5,5 тыс.знаков по финансовой тематике (описание банковских продуктов), согласно ТЗ. К статьям подобрать картинки (сделать скриншоты с сайта банка).Общий объем статей: 31 тыс.зн. без пробелов Бюджет ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток,коллеги! Приглашаю вебмастеров ксотрудничеству с прямым рекламодателем. Нужен трафик для продажи товаров(БАД), связанных с похудением (Personal Slim, Fire Fit и т.д.), в том числе экслюзивного товара, которого нет в CPA партнерках. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте! Требуется написать 5 статей с описаниями курортов для туристического портала. Объем 1 статьи: 2500 зн. (без пробелов). Стоимость 1 статьи: 120 руб. ...Завершен11 лет назад
- $9
Здравствуйте! Требуется написать 2 статьи по следующим темам: "Региональный бизнес Казани и санкции США "Влияние санкций на малый бизнес Санкт-Петербурга" Объем ...Завершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно написать качественные статьи для людей (с ключами) по тематике: китайские грузовые автомобили, самосвалы и седельные тягачи (марки шанкси, шакман). К отдельным статьям надо подобрать картинки (2-5) и видео. ...Завершен11 лет назад
- $101
Здравствуйте! 1. Надо написать 15 статей о заграничных городах- курортах с ключевыми словами по шаблону. Список городов - курортов и ключевых слов будет дан выбранному исполнителю в расширенном ТЗ. ...Завершен11 лет назад
- $50
Написать серию из 10 статей по теме инвестиций и инвестирования (Форекс, ПАММ счета, ПИФы, Хайп-фонды). Целевая аудитория – люди, интересующиеся бизнесом, финансами, инвестированием Объем 1 статьи – 3000 знаков (без ...Завершен12 лет назад
- $50
Написать серию из 10 статей по теме инвестиций и инвестирования (Форекс, ПАММ счета, ПИФы, Хайп-фонды). Целевая аудитория – люди, интересующиеся бизнесом, финансами, инвестированием Объем 1 статьи – 3000 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется написать 16 статей по следующим темам: 1. Обзор рынка добровольного автострахования и как страховые не платят по КАСКО. 2. Как противостоять беспределу коллекторских ...Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно написать качественные статьи с ключами для сайта по тематике «Теплоизоляция» www.chzti.ru (подробное ТЗ будет доведено выбранному исполнителю) Всего нужно 16 статей: - 10 статей – ...Завершен12 лет назад
- $15
Здравствуйте! 1. Требуется написать серию статей с 3-мя ключами о заграничных курортах (список курортов и ключевых слов будет дан исполнителю). Объем 1 статьи: 3000-3500 зн. (без пробелов). ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Задача: надо сделать баннер в *.gif формате двух размеров: 468x60, 170x180 Баннер должен содержать: 1. Заголовок (постоянный) 2. Сменяющийся текст: 4 фразы ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $18
Здравствуйте! Темы статей обозначены следующими ключевыми фразами: 1. Создание сайта для чайников 2. Создание сайта организации 3. Создание информационного сайта ...Завершен12 лет назад
- $20
Здравствуйте! Надо написать 4 статьи по тематике «создание сайта на WordPress». Для каждой статьи используется отдельная ключевая фраза: - инструкция по созданию сайта - с чего начать ...Завершен12 лет назад