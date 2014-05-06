Статьи по теме: китайские самосвалы, тягачи

Здравствуйте!

Нужно написать качественные статьи для людей (с ключами) по тематике: китайские грузовые автомобили, самосвалы и седельные тягачи (марки шанкси, шакман). К отдельным статьям надо подобрать картинки (2-5) и видео.

Всего нужно порядка 20-30 статей, средний объем 1 статьи – 2500-3500 зн., но будут и по 5000, 7000-9000 зн.

Средняя стоимость работы из расчета 55 руб./1000 зн.

Бюджет проекта: 4000-5500 руб. (в зависимости от объема)

Срок выполнения: 8-10 дней.

Подробное ТЗ будет доведено выбранному исполнителю.

Основные требования:

- знание тематики: китайские грузовики, тягачи, автозапчасти

- умение писать без «воды», четко по теме статьи

- грамотный стиль изложения, вычитывание текста на опечатки

- умение вписывать ключевые слова так, чтобы текст был удобным для пользователей - это приоритет.

- уникальность – не менее 95% по Адвего.

ВНИМАНИЕ:

- В отзыве на проект обязательно привести примеры выполненных работ (портфолио) по указанной тематике. Исполнителям без примеров работ – не отвечаю.

- Цену услуг выше указанной в проекте прошу не предлагать!

- Работаю только с авторами – без посредников!

P.S. Если работа будет выполнена качественно – продолжим сотрудничество по другим проектам.