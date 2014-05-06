Статьи по теме: китайские самосвалы, тягачи

$250
КопирайтингЗавершен6 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно написать качественные статьи для людей (с ключами) по тематике: китайские грузовые автомобили, самосвалы и седельные тягачи (марки шанкси, шакман). К отдельным статьям надо подобрать картинки (2-5) и видео.

Всего нужно порядка 20-30 статей, средний объем 1 статьи – 2500-3500 зн., но будут и по 5000, 7000-9000 зн.

Средняя стоимость работы из расчета 55 руб./1000 зн.

Бюджет проекта: 4000-5500 руб. (в зависимости от объема)

Срок выполнения: 8-10 дней.

Подробное ТЗ будет доведено выбранному исполнителю.

Основные требования:

- знание тематики: китайские грузовики, тягачи, автозапчасти

- умение писать без «воды», четко по теме статьи

- грамотный стиль изложения, вычитывание текста на опечатки

- умение вписывать ключевые слова так, чтобы текст был удобным для пользователей - это приоритет.

- уникальность – не менее 95% по Адвего.

ВНИМАНИЕ:

- В отзыве на проект обязательно привести примеры выполненных работ (портфолио) по указанной тематике. Исполнителям без примеров работ – не отвечаю.

- Цену услуг выше указанной в проекте прошу не предлагать!

- Работаю только с авторами – без посредников!

P.S. Если работа будет выполнена качественно – продолжим сотрудничество по другим проектам.

10 лет назад
Rodnik77
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tvl
56 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$250
10 дней
Отлично выполненная работа! Все в срок и качественно, без замечаний. Рад буду продолжить сотрудничество с Татьяной.
Впечатления от сотрудничества только положительные: испеппывающее ТЗ, моментальная оплата, возможность договориться о сроках. Мне искренне понравился заказчик! Буду рада продолжить сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • SEO тексты для сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо писать 100% уникальные сео-тексты. Работа на 2-3 месяца, планируем 10–30 текстов в неделю. Тематика – запчасти и ремонт мобильных телефонов, 2 т.з.б.п. на текст. Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость и примерные сроки на 1 ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление карточки товара интернет магазина

    $50

    Имеется интернет магазин спортивного питания, необходимо сделать 30 карточек товара, путем перевода информации с английских источников. Параметры: 1. уникальность текста от 85% 2. количество символов: минимально (1800), в среднем (2000-2500). 3. имеется готовый вариант как пример для ориентации 4. 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать статьи для сайта.

    Доброго времени суток! Есть сайт detkineposedi.ru, посвященный темам планирования беременности, родам, ухода и воспитания ребенка. Требуется написать статьи для этого сайта (и в дальнейшем сотрудничать). На данный момент нужно написать статьи по тематикам: 1. "Роль отца в ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание

    Нужен копирайтер, который сегодня в состоянии выполнить 20 тыс. знаков. Тема - описание брендов, стоимость 30 рублей за 1 тысячу знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать статью для хостинга

    Нужно написать статью на тему "Как перенести сайт на другой хостинг?" объемом 4-5тыс знаков. Таких статей в инете валом, главная задача, что бы поисковики не определили эту статью как плагиат с другого сайта.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 10 текстов (срочно)

    $50

    Необходимо выполнить рерайт 10 текстов по 2000 символов. Тематика - регистрация ООО. Без каких либо SEO-элементов. Цена 1 статьи - 2 USD (1 USD за 1000 символов). Оплата - Яндекс Деньги. 1. Объем статей — 2000 — ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статей по строительству бань и домов

    Необходимо постоянно писать статьи на тему бани (строительство, материалы, виды и т.д ) + строительство деревянных домов. Статьи будут заточены по ключевые слова, но главное чтобы текст был интересным и живым. Оплата - 40 за 1000 без ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • "Продающий" текст.

    $5

    Нужно написать описание наших услуг. Тематика: Арт-агенство, организация мероприятий. Работа совсем не сложная. И конечно же дальнейшее сотруднечество.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отзывы

    Необходимо сделать отзывы. Предлагайте свою цену. Отзывов нужно много. 1 отзыв - 200-300 зн.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад