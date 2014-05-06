Статьи по теме: китайские самосвалы, тягачи

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо писать 100% уникальные сео-тексты. Работа на 2-3 месяца, планируем 10–30 текстов в неделю. Тематика – запчасти и ремонт мобильных телефонов, 2 т.з.б.п. на текст. Пожалуйста, указывайте в заявках стоимость и примерные сроки на 1 ...
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Здравствуйте!
Нужно написать качественные статьи для людей (с ключами) по тематике: китайские грузовые автомобили, самосвалы и седельные тягачи (марки шанкси, шакман). К отдельным статьям надо подобрать картинки (2-5) и видео.
Всего нужно порядка 20-30 статей, средний объем 1 статьи – 2500-3500 зн., но будут и по 5000, 7000-9000 зн.
Средняя стоимость работы из расчета 55 руб./1000 зн.
Бюджет проекта: 4000-5500 руб. (в зависимости от объема)
Срок выполнения: 8-10 дней.
Подробное ТЗ будет доведено выбранному исполнителю.
Основные требования:
- знание тематики: китайские грузовики, тягачи, автозапчасти
- умение писать без «воды», четко по теме статьи
- грамотный стиль изложения, вычитывание текста на опечатки
- умение вписывать ключевые слова так, чтобы текст был удобным для пользователей - это приоритет.
- уникальность – не менее 95% по Адвего.
ВНИМАНИЕ:
- В отзыве на проект обязательно привести примеры выполненных работ (портфолио) по указанной тематике. Исполнителям без примеров работ – не отвечаю.
- Цену услуг выше указанной в проекте прошу не предлагать!
- Работаю только с авторами – без посредников!
P.S. Если работа будет выполнена качественно – продолжим сотрудничество по другим проектам.
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