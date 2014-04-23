Описание

КопирайтингЗавершен1 заявка148 просмотров
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Нужен копирайтер, который сегодня в состоянии выполнить 20 тыс. знаков. Тема - описание брендов, стоимость 30 рублей за 1 тысячу знаков.

10 лет назад
Natka2012
Наталия 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Yanalock
Яна 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Яночка, большое спасибо за оперативность, работа сдана в срок, все требования соблюдены. Вы, как и раньше не подвели.
спасибо большое) буду стараться)
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