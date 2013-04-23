Рерайт 10 текстов (срочно)

Необходимо выполнить рерайт 10 текстов по 2000 символов. Тематика - регистрация ООО. Без каких либо SEO-элементов.

Цена 1 статьи - 2 USD (1 USD за 1000 символов).

Оплата - Яндекс Деньги.

1. Объем статей — 2000 — 2100 знаков без пробелов (название статьи не считать);

2. Объем исходников может разниться от 2000 символов до 3000. Необходимо все тексты привести к размеру 2000 — 2100 знаков без пробелов;

3. Текст грамотный, без ошибок, все статьи проверяются корректором и возвращаются на доработку;

4. Уникальность текста по Адвего — 92–100% (шингл 5, фраза 6);

5. Срок сдачи последнего пакета работ — 23.04.2013 — до 12–00 по МСК.

Внимание! Цена заранее утверждена и НЕ ПОДЛЕЖИТ изменению. 1 статья на 2000 ЗБП - 2 USD