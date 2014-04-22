Написание статей по строительству бань и домов

КопирайтингЗакрыт11 заявок228 просмотров
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Необходимо постоянно писать статьи на тему бани (строительство, материалы, виды и т.д ) + строительство деревянных домов.

Статьи будут заточены по ключевые слова, но главное чтобы текст был интересным и живым.

Оплата - 40 за 1000 без пробелов.

Ориентировочный объем статьи - 2000 знаков

Объем статей - 1000 штук

Необходимы ссылки на портфолио

Написание статей
10 лет назад
borodinwebxp
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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