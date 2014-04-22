Написание статей по строительству бань и домов

Нужно составить качественное текстовое описание к следующим бесплатным компонентам для Joomla : 1. VirtueMart 2. redSHOP 3 .Community Builder 4. K2 5. ZOO 6. Kunena В описании указать для чего нужны компоненты, их хактеристики и их возможности. Кол-во символов на компонент : от ...