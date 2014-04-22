Копирайт серии статей о биткойнах

КопирайтингЗакрыт13 заявок140 просмотров
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Требуется копирайтер для написания серии статей о биткойнах, разбитающийся в данной теме.

В большинстве случаев источник инфорамции для копирайта/рерайта (пример статей) будет предоставлен.

Оплата 80 руб. за 1000 знаков без пробелов.

10 лет назад
Megatrader
Алексей 
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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