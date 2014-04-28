Рерайт описаний увлажнителей для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен7 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рерайт описаний увлажнителей. Всего порядка 40 наименований, где-то по 3000 символов описание на каждый. 90-100% уникальность. Оплата 1$ /1000 знаков.

10 лет назад
kulik_2004
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$120
7 дней
Выполненной работой довольна! Задание выполнено качественно и в срок, высокий уровень ответственности исполнителя. Спасибо за работу!
Всё отлично. Рекомендую
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня
Прекрасное выполнение, быстрые доработки, все четко и оперативно,Спасибо. Рекомендую.
Спасибо Ольге за сотрудничество. Несмотря на сложность проекта, она полностью вошла в положение, всячески помогала и содействовала выполнению. Очень ответственный, понимающий, надежный заказчик. Большое спасибо, всегда буду рад сотрудничеству и удачи в проектах.
  • Похожие заказы

  • Ищем рерайтеров

    Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи для миралинкс

    $250

    Нужно написать статьи для миралинкс в формате загрузки (txt файлы) В каждой статье по 2 ссылки. Каждая статья по 2000 символов. Нужно 100 статей. Общая плата за 100 статей - 6000 рублей. Ключи: call центр, колл центр, колцентр, кол центр, call center, контакт центр, контактный центр, телемаркетинг, услуги ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание брошюры-руководства, журналистский опыт

    $250

    Необходимо написать брошюру из 15-20 страниц с картинками и примерами на тему создания названия для фирмы. Необходимо проштудировать все доступные материлы по неймингу, маркетингу, фреймингу, феншуй, астрологии, нумерологии и т.д. относительно составления названия для фирмы. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уникализировать описания к товарам

    Сделали экспорт товаров интернет-магазина в csv файл. У товаров есть описание. Нужно это описание уникализировать. Может руками, может машинно. 800 000 символов. Предлагайте цены и варианты. У ВАС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЫТ РАБОТЫ.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 5 качественных статей на свадебную тему

    Знание свадебной тематики обязательно. Свадьба в Доминикане, Свадьба в Париже, Свадебные кольца, свадьба в британском стил и др. Минимум воды и максимум нужных идей и фактов. До 1000 знаков каждая статья. К каждой статье необходимо ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Массовая проверка текста на уникальность

    $100

    Необходимо проверить около 3000 страниц текста на уникальность. Страницы в основном небольшие, большинство имеет по 1-2 абзаца текста, прогоняются довольно быстро. Я предоставляю урлы страниц в файле .txt, напротив каждой нужно проставить % уникальности текста. Работу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание сео текстов

    Нужно написать сео тексты для магазина строго по тз. Интернет-магазин продает освещение (люстры, светильники, бра, торшеры и т.д.) Писать строго по тз, тз во вложении.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно собрать теги и заголовки к постам

    $100

    Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и: 1) собрать урлы всех постов 2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить) 3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить) Собрать все ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад