Рерайт описаний увлажнителей для интернет-магазина

Есть 300 постов блога (блог в интернете), нужно пройтись по всем и: 1) собрать урлы всех постов 2) составить списки из 3–5 тегов на каждый (придумать, или отрерайтить) 3) переписать заголовки (придумать, или отрерайтить) Собрать все ...