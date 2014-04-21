Перевод статей с английского на русский.

Добрый день. Ищем рерайтеров. Требования: 1. Грамотный русский язык. 2. Отсутствие привычки выдавать синонимайз за рерайт. Оплата: 25 рублей за 1000 знаков. Крайне желательно, чтобы люди могли обрабатывать не менее 10К знаков без пробелов в сутки. Заказы постоянны, тематики самые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен переводчик – редактор статей на психологические темы с английского на русский.
Пришлите примеры ваших работ и расценки.
Оплата может производиться только через PayPal.
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