Нужно сделать рерайт текста

$12
КопирайтингЗавершен26 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимло сделать рерайт текста, 2 статьи по 100 знаков

Рерайт текста
10 лет назад
iwsstudio
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Agapit_Siyaushiy
Константин 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$8
1 день
отличный исполнитель, все сделал быстро и качественно!!и впредь буду с ним сотрудничать!
Никаких проблем с заказом не было. Оплачено в полном объеме. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Интересные тексты о московских местах отдыха

    Для развлекательного портала требуются авторы с легким, живым стилем для статей на тему Где отдохнуть на Арбате, в Бибирево и т.д. Аудитория - тусовщики и гости столицы. Оплата 70р/1000збп строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт

    Будем делать копию (по наполнению) сайта. Для этого нам потребуется рерайт текстов, описаний донора. В основном технические описания. Для оценки дам кандидату ссылку на сайт и буду ждать предложений по цене

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор текстов

    Христос Воскрес! Нужен автор для регулярного написания статей, минимум 5000 в день, минимум 1 месяц опыта работы, умение добиваться уникальность и понимание принципов работы поисковых систем (умение искать информацию). Чаще всего исходники предоставляю я, но всяко ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественные тексты о цветочном бизнесе

    Требования к исполнителю: понимание флористики, опыт написания текстов о цветочном бизнесе, хорошее понимание техники стабилизации цветов. Текст должен быть легко читаемым, не сухим, с грамотной вставкой ключей. Оплата за первый текст 80р/1000збп, качественная работа будет оплачена ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание текстов для сайта IT-компании.

    $100

    Основная задача копирайтера - подготовить понятные и лаконичные тексты, оптимизированные под массового пользователя, об услугах в сфере информационных технологий. Структуру текстов и их содержание будем обговаривать с исполнителем в ходе работы. От исполнителя требуется обязательно портфолио с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад