Автор текстов

На кино сайт нужны люди , а именно редакторы.. От Вас требуется писать описание к фильмам 1200-1700 зн. (копирайт) + публикация на сайт. Оплата вебмани, оплачивается после каждые 100 публикаций. В день надо будет публиковать от 3 ...