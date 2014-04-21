Автор текстов

КопирайтингЗакрыт16 заявок252 просмотра
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Христос Воскрес!

Нужен автор для регулярного написания статей, минимум 5000 в день, минимум 1 месяц опыта работы, умение добиваться уникальность и понимание принципов работы поисковых систем (умение искать информацию). Чаще всего исходники предоставляю я, но всяко бывает.

Цена 40 рублей/1000 б.п.

10 лет назад
osipenko0
Сергей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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