Миралинкс статьи

Требуется человек для ведения соц. жизни сайта. Работа заключается в поиске тем на форумах и сайтах и написания рекомендательных комментариев с ссылкой на наш ресурс. Сколько комментариев нужно? Чем больше, тем лучше, но не более 2-х на одну ...