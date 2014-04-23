Наполнить сайт информацией

Необходимо добавить на сайт 40 статей. Оплата 1000р. Получается 25р за статью. Оплата по факту, либо например за каждые 10-20 статей.

Хотелось бы найти 2-3 человек, которые будут работать, можно и одного, но тогда продуктивность должна быть хорошей, не в ущерб качеству.

Если хорошо отрабатываете, то на следующие заказы поднимаем ставку до 30 рублей за статью.

Планируется в месяц тратить на такое наполнение по 5-10 тысяч рублей. Очень не хочется разбивать оплату на 20 человек... это не удобно и не выгодно, поэтому если не готовы к таким объемам лучше не отписывайтесь.

Сейчас на сайте делается некая биржа, тоесть в будущем сможете просто писать статьи без спросу и зарабатывать деньги если статью одобрят.

Такс, теперь по статьям. Сайт www.visitar.ru Категорий много. Городов тоже будет много, так что работы куча. Но в данный момент интересует два города Челябинск и Москва.

Берете категорию, например "Отели" ищите в интернете отель в нужном городе, проверяете нет ли его на сайте и добавляете через форму добавления. Информация должна быть полной!!! Это важно. Если нет фотографий или нет важной информации, то не добавляете это заведение.

Если есть какое-то поле, которого нет на сайте, например какое-нибудь "наличие ресепшена" то отписываете через обратную связь, нужно поле "наличие ресепшена" в ресторанах. Это не долго, а нам очень поможет.

Заполняете все поля, добавляете изображения и пишите текст. Очень важно чтобы текст был уникальным!!! Это самое важное условие без которого статья не примется. Текст должен быть написан для людей. не тупая замена слов!

Каждая статья естественно будет проверяться, для того чтобы отслеживать сколько статей вы добавили и не возникало проблем, рекомендую зарегистрироваться.

В принципе, можете прямо сейчас зарегистрироваться и добавить статью для теста. А сюда отписать email под которым зарегистрировались. Если все устроит я напишу вам и обсудим уже конкретно вопросы по оплате.