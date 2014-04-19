Автор для книги "Молитвенная помощь святых"

$500
КопирайтингЗакрыт8 заявок232 просмотра
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Для написания книги «Молитвенная помощь святых: Матрона Московская, Николай Чудотворец, Ксения Петербургская, Сергий Радонежский».

Задача:

- составить оглавление

- написать и проиллюстрировать текст

Требования:

- наличие знаний соответствующих теме книги

- заинтересованность в результате

Условия:

- без предоплаты,

- работа по договору,

- перевод на расчетный счет,

- 90 росс. руб за 1000 знаков с пробелами, 10 росс. руб. за 1 иллюстрацию

10 лет назад
Ideanomix
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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