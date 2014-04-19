Автор для книги "Молитвенная помощь святых"

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Для написания книги «Молитвенная помощь святых: Матрона Московская, Николай Чудотворец, Ксения Петербургская, Сергий Радонежский».
Задача:
- составить оглавление
- написать и проиллюстрировать текст
Требования:
- наличие знаний соответствующих теме книги
- заинтересованность в результате
Условия:
- без предоплаты,
- работа по договору,
- перевод на расчетный счет,
- 90 росс. руб за 1000 знаков с пробелами, 10 росс. руб. за 1 иллюстрацию
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