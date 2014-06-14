Написать 30 текстов

Для интернет-магазина pavshop.ru нужно написать тексты для категорий. Есть запросы, есть URL, задан объём. Вот документ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dEVTT25aeWVhRF80WUIzS1JFcGM4cGc&usp=sharing В колонке D url. Если URL есть, то надо писать. Если не указан URL, то вам ничего не делать. В колонке C запросы, ...
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Вот темы:
1. Кабельное производство
2 Кабельный завод
3 Кабель прайс лист
4 Купить кабель
5 Стоимость кабеля
6 Кабель для прокладки по воздуху
7 Кабель для прокладки в воде
8 Прокладка кабеля в земле
9 Кабельная продукция
10 Кабельные изделия
11 Кабель для прокладки в трубах, лотках, в гофре
12 Продажа кабеля
13 Кабельные муфты
14 Прокладка кабеля по улице
15 Кабели для прокладки по стенам
16 Нагревательный кабель
17 Греющий кабель
18 Силовой кабель
19 Кабель для обогрева
20 Кабель для цифрового телевидения
21 Какой лучше выбрать кабель для Интернета?
22 Кабель для подключения ноутбука к телевизору
23 Экранирование кабеля
24 Провода и кабели
25 Какой провод лучше одножильный или многожильный?
26 Выбираем электрический кабель
27 Выбираем нагревательный кабель
28 Выбираем силовой кабель
29 Выбираем напольный кабель-канал
30 Какое сечение провода выбрать?
Требования: 100% уникальность (проверяю), 2000 символов в каждой теме.
Бюджет 3000руб
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