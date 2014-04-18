Автор статей на сайт по форексу

КопирайтингЗакрыт6 заявок201 просмотр
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На сайт о форексе требуется человек, способный рерайтить и самостоятельно добавлять статьи и прикладные программы. Обязательно разбираться в теме, примеры аналогичных работ будут плюсом.

Статья включает в себя:

1. 2000-5000 збп текста,

2. 2-4 иллюстрации.

Объём: минимум 2 статьи + 2 "помощника" в неделю, возможно увеличение объёма.

Стоимость: 30 руб./1000 збп., оплата вебмани.

Движок сайта – wordpress, работе с ним при необходимости проинструктируем.

Ждём автора, нацеленного на длительное сотрудничество. От нас – интересная работа и стабильная оплата.

Дальнейшие вопросы по почте, в icq или skype.

10 лет назад
tmanager121
Марина 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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