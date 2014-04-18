Автор статей на сайт по форексу

Добрый день! Необходимо написать отзывы для интернет-магазина мебели, как для товаров, так и для рубрик. От кандидата: 1. Отличное владение русским языком и пунктуацией 2. Не нужны водянистые отзывы, нужно все по существу т.е. в отзыв включать технические ...