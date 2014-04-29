Редактирование карточек товаров

Приятный и ответственный заказчик. Понятно ставит задачу, постоянно на связи, оплату произвел сразу после проверки работы. Прислушивается к рекомендациям, а когда тебя ценят как специалиста - всегда приятно. В общем, только положительные отзывы и рекомендации!