Технический писатель / копирайтер / маркетолог

$1000
КопирайтингЗакрыт2 заявки402 просмотра
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Компания, специализирующаяся на разработке серверного телекоммуникационного программного обеспечения ищет технического писателя - маркетолога. В силу специфики производимого ПО, маркетинг - это грамотное описание этого ПО на внутренних и внешних Интернет-ресурсах. Поэтому прежде всего нам требуется грамотный технический писатель, который готов заниматься в том числе маркетингом.

Требования:

1. Высшее техническое или лингвистическое образование.

2. Отличное знание письменного английского языка приближенное к native спикерам. При вычитке native спикером ваш текст будет содержать минимальное число правок.

3. Отличное знание письменного русского языка.

Вы можете самостоятельно вычитать ваш текст на наличие в нем ошибок.

4. Опыт работы с техническим текстом:

- Внутренняя документация к программному обеспечению

- Публичная справочная документация к программному обеспечению

- Обзоры, пресс-релизы и ведение блогов

- Руководства пользователя и обучающие материалы

- Переписка с редакциями журналов, переводы, вычитка и адаптация технических текстов

- Широкий кругозор в IT и телекоммуникациях. Понимание как и почему работает Интернет. Желательно техническое образование и опыт работы в областях смежных с разработкой программного обеспечения, а лучше именно в этой области.

- Продвинутый пользователь Linux системы. Умение работать в командной строке.

- Знание принципов построения программного обеспечения, базовое понимание сетевых протоколов.

Обязанности:

Написание документации, справки к ПО, обзоров, руководств, статей, переводы, вычитки, наполнение сайта, ведение блогов, составление пресс-релизов, другая работа с текстом и публикациями.

Условия:

Удаленная работа. Полный рабочий день. Заработная плата $800-$1000 в зависимости от опыта работы и соответствия требованиям.

Идеально подойдет человек который имеет опыт работы, связанный с Linux и VoIP, но в данное время предпочитает писать обзоры, статьи, документацию и это является его основной деятельностью.

Если ваш опыт не соответствует всем требованиям вакансии, но у вас есть желание и высокая мотивация учиться и развиваться в этом направлении, присылайте ваше резюме и мы его обязательно рассмотрим. Обязательные требования: письменный английский и опыт работы или образование в IT.

10 лет назад
alarin
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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