Написание интересных статей по автомобильной теме

Нужен исполнитель, обязательно со знанием автомобильной тематики, для написания статей о ретро автомобилях по мотивам европейских и американских источников для сайта http://mobile-retro.ru Достаточно базовых знаний английского, т.к. если вы разбираетесь в автомобилях, то сможете сделать грамотный текст даже после google translate. Стиль и формат статей такой же.