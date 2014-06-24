Тексты по туристическому снаряжению

Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется: Копирайтер, рерайтер для написания статей на различную тематику Обязанности: - Находиться в сети в течение дня; - Быстро реагировать на сообщения; - Готовность переделывать работу по объективным замечаниям. Оплата WMR, 30 руб/1000 б/п обязательная норма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтера для написания порядка 50 тематических текстов. Очень приветствуется копирайтер-походник, который ходит в горы.
Для начала хочу увидеть толковый обзор газовых горелок, используя личный опыт. Текст - не менее 3500 знаков без пробелов, с ключами.
Ключи - вхождение:
газовая горелка - 4
горелка туристическая - 4
туристические газовые горелки -3
походная газовая горелка -1 (2)
походные газовые горелки -1 (2)
Регалии, готовность работать и рейтинг не интересуют, тексты типа: "я супер-пупер писатель..." или "я ваш любимый копирайтер" не интересуют в принципе )). Если Вы подали заявку, все выше сказанное подразумевается.
В заявке пишите, как отдыхаете (чем занимаетесь) и где были.
Плачу за обзор 110 грн через Приват
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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