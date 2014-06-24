Тексты по туристическому снаряжению

Ищу копирайтера для написания порядка 50 тематических текстов. Очень приветствуется копирайтер-походник, который ходит в горы.

Для начала хочу увидеть толковый обзор газовых горелок, используя личный опыт. Текст - не менее 3500 знаков без пробелов, с ключами.

Ключи - вхождение:

газовая горелка - 4

горелка туристическая - 4

туристические газовые горелки -3

походная газовая горелка -1 (2)

походные газовые горелки -1 (2)

Регалии, готовность работать и рейтинг не интересуют, тексты типа: "я супер-пупер писатель..." или "я ваш любимый копирайтер" не интересуют в принципе )). Если Вы подали заявку, все выше сказанное подразумевается.

В заявке пишите, как отдыхаете (чем занимаетесь) и где были.

Плачу за обзор 110 грн через Приват