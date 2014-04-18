Комментирование отзывов на туристическом сайте

$50
КопирайтингЗакрыт7 заявок356 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание: комментирование отзывов об отелях и рассказов об отдыхе посетителей на нашем (!) туристическом сайте.

Цель: дать понять автору, что его отзыв на этом сайте читают, интересуются, чтобы он возвращался сюда снова.

Требования (строго обязательны все):

– Обязательно наличие опыта общения на форумах / в комментариях к статьям и т.п.

– Обязательно наличие положительных отзывов на любой фриланс-бирже

– Ответственность акуратность

Примеры комментариев как здесь:

www.otzyv.ru/search.php?i...

tourister.ru/responses

Обратите внимание, есть содержательные комментарии, такие тоже нужны. Также обязательно прочтение текста отзыва перед его комментированием.

Оплата: 3,6 руб. за 100 знаков без пробелов, максимальный объем около 600 знаков (ок. 21 руб.). Можно вступать в переписку по результатам ответа, оплачивается. Методы оплаты wmr или Яндекс.деньги.

Исходные данные: первичное задание в виде списка ссылок на статьи, далее отслеживать новые статьи на сайте в разделе новых статей.

Объем работ: сначала откомментировать несколько сотен текстов, потом около 5-10 новых статей в день регулярно. Если комментарии будут хорошие, то число отзывов и вашей работы будет увеличиваться. Нужно сделать несколько ников на человека с оформлением и доводить число комментариев до 4 на статью, если там уже что-то есть.

Отчет: мы автоматом выгружаем для ваших ников список комментариев, их тексты и объем и формируем сумму к оплате.

От вас:

1. E-mail.

2. Обязательно описание опыта комментирования на форумах и т.п. и возможность приближения его стилю комментариев по указанным выше ссылкам.

10 лет назад
addvalues
Тимофей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
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