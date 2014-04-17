Нужны описания телеканалов

Добрый день

Нужно написать 100 статей по 1800 символов без учета пробелов. Материалы можно черпать из Википедии, тематика достаточно популярная. В статьях должны будут присутствовать ключи (от 1 до 4, зависит от статьи). Плачу 50 рублей за тысячу символов по средствам вебмани или яндекс денег.

Если у вас нестабильный интернет, родственники попадают в больницу (не дай Бог) каждый день или электричество отключают регулярно, то лучше меня не беспокоить, я ищу надежного и ответственного человека.

С Уважением, Александр