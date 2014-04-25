Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется: Копирайтер, рерайтер для написания статей на различную тематику Обязанности: - Находиться в сети в течение дня; - Быстро реагировать на сообщения; - Готовность переделывать работу по объективным замечаниям. Оплата WMR, 30 руб/1000 б/п обязательная норма ...
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Рерайт статей. Тема: описание Банков
Уникальность не ниже 90% по адвего.
Между собой статьи так же должны быть уникальны.
Источник сайт http://www.banki.ru/banks/Murmansk/list/
Сделать рерайт описания банка (верхняя часть страницы) это примерно 400-500 знаков в среднем и это будет 1 абзац.
Гармонично вшить в текст ключевики. В абзаце по одному ключевику.
Ключевик: название банка + в Мурманске, или название банка + Мурманск. Смотреть по ситуации в какой форме вставлять. Ключевики выделить жирным. Шрифт вердана 10px.
Второй абзац это рерайт первого абзаца "История банка" из подробного описания (смотри ссылку ниже "Справка Banki.ru") плюс второй ключевик
3 и 4 абзац. В конец статьи без рерайта вставляем из ("Справка Banki.ru") последние 2 абзаца "Наблюдательный совет" и "Правление". Их в расчет не берем.
Итого должна получиться статья в 1000 зн. в которой 2 абзаца (сделан рерайт) и в каждом по одному ключевику, плюс без рерайта 2 нижних абзаца из подробного описания.
Всего 42 позиции = 42000 знаков
Логотипы собрать в отдельную папку, если нет лого, найти в интернете. Сделать архив со всеми лого.
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