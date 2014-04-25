Рерайт статей. Тема: описание Банков

Уникальность не ниже 90% по адвего.

Между собой статьи так же должны быть уникальны.

Источник сайт http://www.banki.ru/banks/Murmansk/list/

Сделать рерайт описания банка (верхняя часть страницы) это примерно 400-500 знаков в среднем и это будет 1 абзац.

Гармонично вшить в текст ключевики. В абзаце по одному ключевику.

Ключевик: название банка + в Мурманске, или название банка + Мурманск. Смотреть по ситуации в какой форме вставлять. Ключевики выделить жирным. Шрифт вердана 10px.

Второй абзац это рерайт первого абзаца "История банка" из подробного описания (смотри ссылку ниже "Справка Banki.ru") плюс второй ключевик

3 и 4 абзац. В конец статьи без рерайта вставляем из ("Справка Banki.ru") последние 2 абзаца "Наблюдательный совет" и "Правление". Их в расчет не берем.

Итого должна получиться статья в 1000 зн. в которой 2 абзаца (сделан рерайт) и в каждом по одному ключевику, плюс без рерайта 2 нижних абзаца из подробного описания.

Всего 42 позиции = 42000 знаков

Логотипы собрать в отдельную папку, если нет лого, найти в интернете. Сделать архив со всеми лого.