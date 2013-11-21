addvalues

Тимофей addvalues

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Комментирование отзывов на туристическом сайте

    $50

    Задание: комментирование отзывов об отелях и рассказов об отдыхе посетителей на нашем (!) туристическом сайте. Цель: дать понять автору, что его отзыв на этом сайте читают, интересуются, чтобы он возвращался сюда снова. Требования (строго обязательны все): ...

    Общение на форумахСтатьи для сайта
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт отзывов по отелям популярных стран

    $4300

    Цель работы: по конкретному списку отелей найти в интернете о них отзывы и сделать минимум 1 рерайченный отзыв на отель, опубликовать у нас через онлайн-форму. Внимание, работа с обычной оплатой, на очень надолго. Требования к кандидату: ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор отзывов по кафе, ресторанам

    $500

    Цель работы: по списку популярных курортов писать отызвы о ресторанах рерайтом, все отзывы довольно шаблонного типа. Описываем все рестораны курорта с наличием исходных отзывов, При отсутствии заводим ресторан через админку. Уважаемым модераторам: У нас была подобная вакансия ...

    Рерайт текстаHTML
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер. Развитие туристического форума.

    $250

    Задача: развитие туристического форума размещением вопросов и ответов, надолго. Форум действующий, есть реальные активные пользователи, вы будете не одиноки! :) Требования к кандидату: – ответственность, аккуратность, грамотный русский язык, – личный опыт общения ...

    Общение на форумах
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер для путеводителей по странам, курортам

    $100

    Цель работы: длительная работа по рерайту для путеводителей по странам, курортам мира, исходная информация берется из интернета. Основное требование: Вы должны написать текст про курорт так, чтобы когда вам нужна будет информация, вы в первую ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт описаний объектов

    $100

    Цель работы: рерайт описаний объектов по информации из интернета. Требования (обязательны): - Ответственность - Грамотный русский язык - Наличие положительных отзывов по рерайту на любой фриланс-бирже Исходные данные: - Список объектов Требования к текстам: - Уникальность от ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разнести описания объектов из одного поля в другие

    $50

    Задание: в визуальном редакторе разнести описания объекта из 1 поля копированиям в другие несколько полей, для списков проставить буллеты на местах точек с запятой (до нескольких десятков на объект), html править не необходимо. Требование к исполнителю: - ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер на туристическом форуме

    $100

    Задача: ответы на вопросы туристов на туристическом форуме поиском её в интернете и рерайтом. Все страны мира, вопрос может быть любым. Обязательные требования к кандидату: 1. Личный опыт общения на форумах 2. Знание туристической тематики ...

    Общение на форумах
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер рейтинга Li и отображение графиков данных

    Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в 14:00 и 23:00 ежедневно, это две разные таблицы ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер позиции сайтов в рейтинге Liveinternet

    Задача: написать парсер на php, который будет собирать и складывать в SQL-базу информацию по позиции сайтов в рейтинге. Пример страницы: http://www.liveinternet.ru/rating/ru/ Запоминаемые данные: для каждого URL запоминается дата, номер позиции, число посетителей. На выбор парсятся первые ...

    PHPSQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт на Joomla 2.5 по готовой верстке

    $500

    Задача: создать сайт рекламного агентства на Joomla 2.5 по готовой верстке. 1. Требования: - Высокая аккуратность, ответственность - Наличие нескольких положительных отзывов на фриланс-биржах по работам "создание сайта" на Joomla 2.5 - ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение базы объектов (до 30 руб./шт.)

    $250

    Обязанности: дополнить существующие описания объектов через админку описаниями, фотографиями, параллельно находя дубли объектов. Требования: - Аккуратность, ответственность - Высокая скорость работы, - Умение пользоваться визуальным редактором, - Готовность к долгосрочному сотрудничеству, - Наличие минимум ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внесение курортов в БД, присвоение курорта отелям

    $250

    Задача: а) добавление курортов, две копии в разные онлайн-админки (рус. и англ. названия, прописать падежи, иногда проставить родительский курорт), б) поиск подкурорта/города для списка отелей, сейчас указан только курорт верхнего уровня. Требования к кандидату: ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт отзывов по кафе, ресторанам

    Цель работы: по списку курортов найти около 5 ресторанов в каждом и написать 1 отзыв рерайтом, все отзывы довольно шаблонного типа. Требования к кандидату: - хорошее владение русским языком, - умение легко рерайтить ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выделение частей рассказов на нашем сайте

    $500

    Цель работы: выделение частей рассказов с нашего сайта и публикация отдельной кнопкой на нашем же сайте. Суть в том, чтобы выделить из длинных рассказов отдельные короткие описания необходимых объектов. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность - умение ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн сложного, информационного сайта

    $4880

    Задание: редизайн крупного туристического сайта, верстка; программирование не необходимо. Содержание работы: - Разработка концепции и дизайн и верстка основных 4 страниц "Главная", "Страна", "Курорт", "Отель". - В рамках созданной концепции дизайн и верстка 20 "дополнительных" ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавление лого компаний,фото самолетов,температур

    $50

    Цель работы: добавление через админку лого авиакомпаний (357), фото самолетов (152), температур моря (63) и воздуха (40) в городах и курортах. Можно взять только отдельно работу по температурам или авиаразделу. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность, ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сравнить два каталога отелей, на выходе пары id

    $500

    Цель работы: сравнить наш каталог отелей с каталогом партнеров. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность, - опыт подобной кропотливой работы, - наличие хоть одного + отзыва или описание почему вы ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Путешественник для приглашения авторов на сайт

    $1000

    Цель работы: приглашение активных авторов рассказов о туризме на крупный туристический портал, чтобы действительно стали писать у нас. Наш сайт один из лидеров отрасли, даем много призов за рассказы, поэтому мотивировать есть чем. Требования к кандидату: ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описания достопримечательностей курортов

    $50

    Задание: написание текстов "Достопримечательности курорта" на туристический портал по списку курортов. Требование к кандидату: - Положительная репутация на фриланс-биржах - Опыт длительной работы с рерайтом по seo (примеры) - Умение писать информационно, не рекламно-восторженно (примеры) - Быстро учиться корректировать стиль ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Рерайт отзывов по кафе, ресторанам
Спасибо за интересную тему.2 месяца буквально жил в этих ресторанах :) Рекомендую всем фрилансерам сотрудничать с Тимофеем.
Хорошо выполненный рерайт, учёл все наши особенные требования.
Ответный отзыв
samus_video
27 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$64
10 баллов
11 лет назад
Простановка падежей 9491 курортов в файле
Работа сделана - оплата выполнена. Терпеливый заказчик, объяснял все моменты. Планируем дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена даже более тщательно, чем предполагалось заданием, в процессе обнаружил ошибки в нашей базе, всё исправлено. Планируем продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв