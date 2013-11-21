Задание: комментирование отзывов об отелях и рассказов об отдыхе посетителей на нашем (!) туристическом сайте. Цель: дать понять автору, что его отзыв на этом сайте читают, интересуются, чтобы он возвращался сюда снова. Требования (строго обязательны все): ...
- $50Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $4300
Цель работы: по конкретному списку отелей найти в интернете о них отзывы и сделать минимум 1 рерайченный отзыв на отель, опубликовать у нас через онлайн-форму. Внимание, работа с обычной оплатой, на очень надолго. Требования к кандидату: ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Цель работы: по списку популярных курортов писать отызвы о ресторанах рерайтом, все отзывы довольно шаблонного типа. Описываем все рестораны курорта с наличием исходных отзывов, При отсутствии заводим ресторан через админку. Уважаемым модераторам: У нас была подобная вакансия ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Задача: развитие туристического форума размещением вопросов и ответов, надолго. Форум действующий, есть реальные активные пользователи, вы будете не одиноки! :) Требования к кандидату: – ответственность, аккуратность, грамотный русский язык, – личный опыт общения ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Цель работы: длительная работа по рерайту для путеводителей по странам, курортам мира, исходная информация берется из интернета. Основное требование: Вы должны написать текст про курорт так, чтобы когда вам нужна будет информация, вы в первую ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Цель работы: рерайт описаний объектов по информации из интернета. Требования (обязательны): - Ответственность - Грамотный русский язык - Наличие положительных отзывов по рерайту на любой фриланс-бирже Исходные данные: - Список объектов Требования к текстам: - Уникальность от ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Задание: в визуальном редакторе разнести описания объекта из 1 поля копированиям в другие несколько полей, для списков проставить буллеты на местах точек с запятой (до нескольких десятков на объект), html править не необходимо. Требование к исполнителю: - ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Задача: ответы на вопросы туристов на туристическом форуме поиском её в интернете и рерайтом. Все страны мира, вопрос может быть любым. Обязательные требования к кандидату: 1. Личный опыт общения на форумах 2. Знание туристической тематики ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Функции пасера и скрипта: 1. Сбор с первых 3 (трех) страниц рейтинга Li данных URL, позиция, чиcло посетителей. Вид типа: http://www.liveinternet.ru/rating/index.html 2. Запуск по крону в 14:00 и 23:00 ежедневно, это две разные таблицы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача: написать парсер на php, который будет собирать и складывать в SQL-базу информацию по позиции сайтов в рейтинге. Пример страницы: http://www.liveinternet.ru/rating/ru/ Запоминаемые данные: для каждого URL запоминается дата, номер позиции, число посетителей. На выбор парсятся первые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Задача: создать сайт рекламного агентства на Joomla 2.5 по готовой верстке. 1. Требования: - Высокая аккуратность, ответственность - Наличие нескольких положительных отзывов на фриланс-биржах по работам "создание сайта" на Joomla 2.5 - ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Обязанности: дополнить существующие описания объектов через админку описаниями, фотографиями, параллельно находя дубли объектов. Требования: - Аккуратность, ответственность - Высокая скорость работы, - Умение пользоваться визуальным редактором, - Готовность к долгосрочному сотрудничеству, - Наличие минимум ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Задача: а) добавление курортов, две копии в разные онлайн-админки (рус. и англ. названия, прописать падежи, иногда проставить родительский курорт), б) поиск подкурорта/города для списка отелей, сейчас указан только курорт верхнего уровня. Требования к кандидату: ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Цель работы: по списку курортов найти около 5 ресторанов в каждом и написать 1 отзыв рерайтом, все отзывы довольно шаблонного типа. Требования к кандидату: - хорошее владение русским языком, - умение легко рерайтить ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Цель работы: выделение частей рассказов с нашего сайта и публикация отдельной кнопкой на нашем же сайте. Суть в том, чтобы выделить из длинных рассказов отдельные короткие описания необходимых объектов. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность - умение ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $4880
Задание: редизайн крупного туристического сайта, верстка; программирование не необходимо. Содержание работы: - Разработка концепции и дизайн и верстка основных 4 страниц "Главная", "Страна", "Курорт", "Отель". - В рамках созданной концепции дизайн и верстка 20 "дополнительных" ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Цель работы: добавление через админку лого авиакомпаний (357), фото самолетов (152), температур моря (63) и воздуха (40) в городах и курортах. Можно взять только отдельно работу по температурам или авиаразделу. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность, ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Цель работы: сравнить наш каталог отелей с каталогом партнеров. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность, - опыт подобной кропотливой работы, - наличие хоть одного + отзыва или описание почему вы ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Цель работы: приглашение активных авторов рассказов о туризме на крупный туристический портал, чтобы действительно стали писать у нас. Наш сайт один из лидеров отрасли, даем много призов за рассказы, поэтому мотивировать есть чем. Требования к кандидату: ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание: написание текстов "Достопримечательности курорта" на туристический портал по списку курортов. Требование к кандидату: - Положительная репутация на фриланс-биржах - Опыт длительной работы с рерайтом по seo (примеры) - Умение писать информационно, не рекламно-восторженно (примеры) - Быстро учиться корректировать стиль ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад