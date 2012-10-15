Простановка падежей 9491 курортов в файле

Задание: проставить верные падежи названий куротов в xls-файле.

Исходные данные:

- Файл с 9491 строками названий курортов, в каждой исходное название и 4 падежа.

- 5136 строк, где падежи проставлялись автоматом и большинство верные, кроме столбца «P».

- В 4355 строках на место падежей вставлена исходная форма, нужно менять все падежи.

Требования:

- Грамотный русский язык,

- Ответственность,

- Аккуратность.

Оплата:

- За полное задание 2000 руб. или wmr.

- При частичном заполнении пропорционально.

- Оплата только методами wmr (не wmz) или лично в офисе, г. Москва, м. Новослободская/Менделеевская.