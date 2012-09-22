Корректировка текста

Человек хоть и вежливый, но ТЗ поставить правильно не умеет, сказал одно, понадобилось другое, потом третье, потом четвертое. Сделал все что нужно было. По всем коментариям исправил, человек исчез и не заплатил. ТРЕБУЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ - НЕ ПЛАТИТ! Ув. Вадим если оплатите уберу отзыв...