Корректировка текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок224 просмотра

Необходимо поправить и отредактировать текст в файлах, что бы был ровный компактный везде одинаковый ровные столбцы

13 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Человек хоть и вежливый, но ТЗ поставить правильно не умеет, сказал одно, понадобилось другое, потом третье, потом четвертое. Сделал все что нужно было. По всем коментариям исправил, человек исчез и не заплатил. ТРЕБУЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ - НЕ ПЛАТИТ! Ув. Вадим если оплатите уберу отзыв...

Заявки фрилансеров

MArinec
Илья 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад