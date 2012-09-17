Набор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок106 просмотров

Необходимо набрать текст отличного качества (12 стр). Исходник в формате пдф, нужно перенабрать в форд.

Срок исполнения заказа до 14 по мск. Вознаграждение 500 руб.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров