Распознание текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен26 заявок400 просмотров

Нужно распознать текст из дореволюционной брошюры. За вычетом рисунков и с учетом наполняемости, получается 80 полных страниц. Сканы с разрешением 300 dpi, уменьшенный образец страницы прилагаю. Итоговый текст привести в соответствие с современной орфографией.

13 лет назад
Sergey_Kupr
Сергей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана просто отлично и что важно быстро, в оговоренные сроки. Буду дальше и сам работать с Александром, ответственно могу порекомендовать другим заказчикам этого исполнителя.
Было интересно работать над проектами Сергея и буду с удовольствием дальше сотрудничать с ним.

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад