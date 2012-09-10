Редактирование информации в админке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок184 просмотра

Необходимо добавить на сайт, который продает угги в Украине, все разделы, которые имеются на основном сайте uggaustralia.com. Оплата - 0.5$ за каждый новый раздел. Новый разделов порядка 50.

13 лет назад
vvt800
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров